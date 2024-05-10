Mersin Polisi, Hırsızlık Yapan Şüpheliyi Kameralar Sayesinde Yakaladı - Son Dakika
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Mersin Polisi, Hırsızlık Yapan Şüpheliyi Kameralar Sayesinde Yakaladı

Mersin Polisi, Hırsızlık Yapan Şüpheliyi Kameralar Sayesinde Yakaladı

Mersin polisi, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 adresten ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı, ayrıca bir elektrikli bisiklet çaldığı belirlendi.

10.05.2024 07:49
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Mersin polisi, defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 adresten, 1 otomobilden hırsızlık yaptığı, bir de elektrikli bisiklet çaldığı öğrenildi.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi, Hırsızlık Yapan Şüpheliyi Kameralar Sayesinde Yakaladı - Son Dakika

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