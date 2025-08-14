Mersin Silifke'de Orman Yangınına Hava Destekli Mücadele - Son Dakika
Mersin Silifke'de Orman Yangınına Hava Destekli Mücadele

14.08.2025 08:19  Güncelleme: 08:25
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan ve ormana yayılan yangına aralıksız müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler, 3 noktada süren yangını söndürmek için yoğun destek vermeye başladı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan gün boyu müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece de devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tahliye edildi.

Gece boyunca 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sabaha kadar sürdü. Bazı noktalarda rüzgarın etkisi ile alevler yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye takviye olarak çok sayıda helikopter gönderildiği bildirildi. Karadan devam eden müdahaleye helikopterler de 06.00 itibarıyla destek verdi. Akdere, Taşucu Kayabaşı Mevkii ile Çadırlı Mahalleleri sınırlarında 3 farklı noktada süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğü kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

