Mersin Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 6 Bin 325 Ürüne El Koydu

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Mersin Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ayda yaptıkları denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 325 ürüne el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı etkin mücadele yürüttü. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 325 ürün ele geçirilerek, imha edildi. Denetimlerin devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, halkın güvenliği için her türlü önlemi alacaklarını kaydetti.

Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı gerçekleştirdikleri denetimlerin süreceğini belirten Belediye Başkanı Ali Boltaç, bu tür ürünleri piyasadan çekmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca sağlıklı bir Tarsus için mücadelelerinin de devam edeceğini vurgulayan Boltaç, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları belediyeye bildirmelerini istedi. - MERSİN