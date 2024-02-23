Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde Yönlendirme Skandalı - Son Dakika
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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde Yönlendirme Skandalı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi\'nde Yönlendirme Skandalı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hastaları özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı iddiasıyla 2 doktor ve bir medikalci gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

23.02.2024 11:25
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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelen hastaları Adana'da bir özel hastaneye yönlendiren hekimin de aralarında bulunduğu 2'si doktor 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktoru H.İ'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri doktor H.İ. ile birlikte özel hastanede ameliyatları yapan doktor E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyete götürüldü.

İfadesi alınacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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