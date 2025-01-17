Mersin Tarsus\'ta Boş Ev Yangını

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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Çukurbağ Mahallesi Aspava sokak üzerindeki evde meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı boş olan evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile orman ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN