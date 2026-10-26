Mersin Tarsus'ta çarpışan otomobil kanalete düştü, 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta çarpışan otomobil kanalete düştü, 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

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Mersin Tarsus\'ta çarpışan otomobil kanalete düştü, 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Heleke Mahallesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu otomobil kanalete düştü. Kazada 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Heleke Mahallesi mevkiinde S.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile Nusret Çiftçi (70) idaresindeki otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kanalete düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilTarsusMersinGüncelSon Dakika

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