Mersin Tarsus\'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Çağlayan Mahallesi 1045 sokak no.7 adresinde bulunan 3 katlı evin son katında çıktı. iddiaya göre, A.A.'ya ait olan ve kimsenin bulunmadığı konutta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN