Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Mersin Tarsus\'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, boş bir konutta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı.

05.10.2024 08:54  Güncelleme: 08:56
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Çağlayan Mahallesi 1045 sokak no.7 adresinde bulunan 3 katlı evin son katında çıktı. iddiaya göre, A.A.'ya ait olan ve kimsenin bulunmadığı konutta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Tarsus'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika

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