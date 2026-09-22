Mersin Tarsus\'ta otomobil orta refüje çarptı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Mersin Tarsus'ta otomobil orta refüje çarptı, 1 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Gökhan Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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