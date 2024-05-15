Mersin ve Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonları: 646 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 632 milyon Türk lirası olan kaçak ticari eşya, Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda ise 14 milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Mersin'de Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen 4 konteyner mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu x-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramada konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Niğde'de 14 milyon TL'lik kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Niğde'de bir depoya düzenlenen operasyonda 14 milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimler sonucu Niğde'de yasadışı üretim yapan bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada yaklaşık 10 ton bandrolsüz kıyılmış dökme tütün, 1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 adet (4 ton 800 kilogram) köşeleri kesilmiş şekilde bandrolsüz kıyılmış tütün, 220 adet koli ve her bir koli içerisinde 5 bin dal olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin dal sigara, 52 adet koli ve her koli içerisinde 5 bin adet olmak üzere toplam 260 bin adet sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44 bin 800 adet karton koli ve paketleme makinesi, 1 adet tütün havalandırma makinesi, 1 adet poşet yapıştırma cihazı, 4 adet kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 adet network video recorder ve kamera cihazı, 2 adet bidon içerisinde toplam 52 kilogram tutkal (sigara üretiminde kullanılan), 2 adet salon tipi klima, 2 adet ortam nem dengeleyici cihaz, 1 adet forklift (ağır yükleri bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan iş makinesi), 1 adet 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli transpalet olmak üzere yaklaşık piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Türk lirası olarak belirlenen muhtelif kaçak eşyaya el konuldu.

Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, soruşturma çerçevesinde 2 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplam 646 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. - ANKARA