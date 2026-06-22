Mersin Yaylalarında Arıların Bal Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Mersin Yaylalarında Arıların Bal Mesaisi Başladı

Mersin Yaylalarında Arıların Bal Mesaisi Başladı
22.06.2026 09:56
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Mersin'deki Eğriçayır Yaylası'nda arılar rengarenk çiçeklerden nektar toplamaya başladı.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden baharın yeni geldiği Mersin sınırlarında 2 bin 400 rakımda Toros dağlarında ki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de sıcaklar arttı. Mersin genelinde hava sıcaklığı 30 dereceyi, nem oranı da yüzde 70'i geçerken, 2 bin 400 rakıma ise bahar yeni geldi. Baharla birlikte sıfır rakımdaki sıcak hava ve nemden kaçan arıcılarda kovanlarını Toros dağlarının eteklerindeki yaylalara taşıdı. 2 bin 400 rakımdaki Erdemli ile Silifke ilçesi arasındaki Eğriçayır Yaylası'nda da bir çok arıcının taşıdığı kovanlardaki binlerce arı mesaiye başladı. Rengarenk çiçeklerden nektar toplamaya başlayan arıların bu yıl beklentinin üzerinde kolonilerini genişleterek bal üretimi yapması bekleniyor. Bu durum ise üreticilerin yüzünü güldürüyor.

"Birkaç ay burada doğa çok güzel olacak"

Kovanlarını taşıyan arıcı Celal Çay,"Toros Dağları'nda Eğriçayır Yaylası'ndayız. Burasının rakımı 2 bin 450 metre. Arımız ful yavrulu gördüğünüz gibi. Temmuz ayında toplayacağı nektara hazırlanıyor. Kolonimiz oldukça güçlü. Bu yıl yağan karlar, yağmurlar bolca yaban çiçeklerinin açmasını sağladı. Bunu gören arılarımız da nektar toplanmaya hazırlanıyor" dedi.

Arıların doğayı çok güzel okuduğuna değinen Çay," Eğer sonrasının güzel geleceğini düşünürlerse kovandaki mevcut sayısı, mevcut arı sayısını arttırıyorlar ki doğadan daha fazla nektarı getirebilsinler. Dolayısıyla bu kovanda böyle yavrulu olduğu için şunu diyebiliriz, önümüzdeki birkaç ay burada doğa çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu sene oldukça verimli geçiyor"

Kovanları inceleyen ve bolca yavru olduğunu gören Çay, "Bu arı 20 çıta, 20 çıta olmasına rağmen hala yavru var. Bu demektir ki 30 çıta olacak yani herhalde bir üst daha koyacağız demektir. Bu sene oldukça verimli geçiyor. Birkaç gün önce kovanları taşıdık. Çünkü Mersin Toroslarında Eğriçayır Yaylası'na bahar haziran ortalarında geliyor. Sıfır noktasına, deniz seviyesine ise şubatta geliyor. Biz baharla birlikte kovanlarımızı kademeli olarak birkaç kademede taşıyoruz. En son Eğriçayır Yaylası'na geliyoruz. Sonra burada bal sağımı yapıp ağustos sonuna doğru arılarımızı tekrar başka bir bölgeye taşıyoruz. Böyle taşıyarak hem arılar kendisi için bir yiyecek buluyor hem de hasat edecek kadar fazladan bal topluyor arılar. Böylelikle biz arıya yardımcı oluyoruz, arı da bize yardımcı oluyor. Beraber iş birliği yapıyoruz ve güzel bir sezon geçireceğiz" diye bilgi verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mersin Yaylalarında Arıların Bal Mesaisi Başladı - Son Dakika

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