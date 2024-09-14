Merve Acar Cinayetinde Keşif Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Merve Acar Cinayetinde Keşif Yapıldı

Merve Acar Cinayetinde Keşif Yapıldı

Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili sanıklar, olay yerinde 3,5 saat keşif yaptı.

14.09.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken öldürülen kasiyer Merve Acar cinayetinin sanıkları olay gününü anlattı. Birisi kadın 7 tutuklu sanığın tek tek yer gösterme yaptığı 3,5 saatlik keşifte, çevik kuvvet ve jandarma komandolar çevrede kuş uçurtmadı.

20 Ağustos 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Kız arkadaşı Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı eniştesinin marketine sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf S.'ye 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18)ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. (20) için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3 duruşmasında olay gününden bu yana tutuklu bulunan tün sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Merve Acar'ın ailesinin avukatı olan Melike İlkgül Yurttürk ise bir önceki celsede geri çevrilen keşif talebi yeniden mahkeme heyetine sundu. Dosyadaki görüntülerden görüş alanının tam olarak anlaşılamamasından dolayı mesafelerin tespiti, sanıkların bulundukları noktalara göre görüş alanlarının belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verildi.

Cinayet anında nerede olduklarını tek tek gösterdiler

6'sı erkek tutuklu 7 sanık, bugün tutuklu bulundukları cezaevlerinden geniş güvenlik önlemleri altında cinayetin işlendiği markete getirildi. Aralarında çevik kuvvet, jandarma komando ve polis ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 güvenlik görevlisi, markete çıkan yolları trafiğe kapatarak, keşif bölgesinde kuş uçurtmadı. Üç hakim, Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve bilir kişilerin hazır bulunduğu keşifte, çelik yelek giydirilen sanıklara olay yerinde tek tek yer gösterme yaptırıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte, cinayete tanık olan 2 kişiye de tespit yaptırıldı.

Merve Acar'ın göz göre göre acı bir şekilde katledildiğini belirten Avukat Melike İlkgül Yurttürk, "Sanıklar kamera kayıtları olmasına rağmen gördükleri veya görmedikleri hususlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulundular. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık ve bu itirazımızın kabul edilmesi sonucu bugün buradayız. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte tutuklu bulunan 7 sanığın tamamı hazır edildi. Her birinin cinayet işlendiği esnada nerede olduğu, nerede durduğu, kimi gördüğü veya görmediği ayrıntılı bir şekilde incelendi. Gerekirse santimetresine kadar ölçümler yapıldı. Kamera kayıtlarıyla karşılaştırılacak, savunmaları değerlendirilecek ve gerçekte neyse onun belirlenmesi için mücadelemiz devam edecek. Buradaki amaç göz göre göre işlenen bu cinayetteki suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve bunu yaparken de adil bir yargılanmanın sağlanmasıdır. Bugünkü keşifle ilgili raporların hazırlanmasının ardından bizim bu konudaki hukuk mücadelemiz devam edecek. Nişanlanacağı dönemde masraflarını kendisi karşılayabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Merve'miz için buradayız. Suçlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

"Aynı acıyı bugün tekrar yaşıyorum"

Merve'nin acısını tekrar tekrar yaşadığını ifade eden ablası Şadide Çakar da "Bizim suçluların cezalandırılması için hukuk mücadelemiz devam ediyor. İnşallah hak yerini bulur, suçlular cezasını çeker. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Acımız çok büyük. Bu işin peşini asla bırakmayacağız" diye konuştu.

1 yıldan buyana psikolojik olarak zor günler geçirdiklerine dikkat çeken Merve'nin çeyiz parası için çalıştığı marketin sahibi olan eniştesi Mehmet Çakar ise yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Ne evde yediğimizin tadı kaldı ne de ailecek bir yere gidebiliyoruz. Biz hukuka inanıyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Hiçbir ceza bizim çektiğimiz bu acıyı dindirmeyecek ama sabır ediyoruz. Çocuğumuz kendi ekmek davasındaydı. Kimseyle bir husumetimiz yoktu, mağduruz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Merve Acar Cinayetinde Keşif Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Merve Acar Cinayetinde Keşif Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement