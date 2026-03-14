Merzifon'da otobüs ve tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

14.03.2026 06:14
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otobüs ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza, Merzifon-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Merzifon, İtfaiye, Ulaşım, Amasya, Polis, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
