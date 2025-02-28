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MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgun: 38 şüpheli adliyede

KOCAELİ - Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 40 şüpheliden 38'i Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma için harekete geçti. Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda, Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

40 şüpheliden 38'i, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.