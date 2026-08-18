Metamfetamin Alçıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Metamfetamin Alçıda Ele Geçirildi

Metamfetamin Alçıda Ele Geçirildi
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Batman'da kolundaki alçıda 1 kilo 18 gram metamfetamin bulunduran şahıs tutuklandı.

Batman'da, kolundaki alçıya 1 kilo 18 gram metamfetamin koyan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı kontrollerde, kolunda bulunan tıbbi alçının içine zulalanmış halde 1 kilo 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metamfetamin Alçıda Ele Geçirildi - Son Dakika

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