Meteoroloji Müdürü Ömer Din Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Müdürü Ömer Din Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Meteoroloji Müdürü Ömer Din Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
26.02.2026 15:03
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Meteoroloji Müdürü Ömer Din, maç izlerken kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan Ömer Din (63), Galatasaray maçını izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Din'in, meteoroloji lojmanındaki evinde gece saatlerinde karşılaşmayı takip ederken fenalaştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Din'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve doktorun yaptığı incelemede, Ömer Din'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildiği bildirildi.

Ömer Din'in cenazesinin memleketi Tokat'a gönderileceği, yarın öğle namazını müteakip Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

