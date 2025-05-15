Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı - Son Dakika
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Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

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20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki sanatçının otopsi raporunda, kanında etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlenirken, vefatından önce aldığı enerji verici serum detayı da dikkat çekti.

15.05.2025 08:43
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Türk pop müziğinin sevilen ismi, klip yönetmeni ve söz yazarı Metin Arolat, 20 Eylül 2024 gecesi İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada aniden fenalaşmış, yere yığılarak baygınlık geçirmişti. 52 yaşındaki sanatçı, acilen hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Arolat'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, ölüm nedeniyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

KANINDA ETİL ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Sabah gazetesinin özel haberine göre, olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporu tamamlandı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Rapora göre, Arolat'ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Bu şok edici bulgular, Arolat'ın ölümünü çevreleyen şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

SARI SERUM İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Adli Tıp raporunda yer alan bir diğer dikkat çeken bilgi ise Arolat'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğunun tespit edilmesi. Ünlü sanatçının uzun süredir uyguladığı katı diyet programının yanında, vefatından kısa süre önce evde sağlık hizmeti kapsamında halk arasında sarı serum olarak bilinen "enerji verici serum" aldığı iddiaları daha önce kamuoyuna yansımıştı. Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.

Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı
Metin Arolat\'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

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Son Dakika 3.Sayfa Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aydin Yildiz:
    Allah rahmet eylesinde senin etil alkolle ne işin var be güzel kardeşim. Hadi para var uyuşturucu kullandın kaçak içki ne alaka demezmi insan .. 19 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Uyuşturucu ile beraber alkolün kullanılmaması gerekiyor. Eskiden bir küçük bardak alkolün kalbe iyi geldiği söylenirdi ama artık son bulgulara göre alkol her damlası zarar olduğu ile ilgili kesinleşmiş bulgular var. Alkol lobisinin yalanı o anlaşılan. Metin arolat çocukluğumun müzisyeni idi. Allah yakınlarına sabır versin. 17 2 Yanıtla
  • caps lock:
    Ya saçmalamayın. Metin Arolat a otopsi yapılmadı ! Öldüğü andan cenazesine kadar oradaydık ! Yalan haber de üstünüze yok ! 0 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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