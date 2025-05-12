Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper Uğurlandı

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarpmış, kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heperyaşamını yitirmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Heper için Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Ebru Heper'in akrabaları, protokol üyeleri ve arkadaşları katılırken eşi Sabri Heper ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru Heper'in naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.