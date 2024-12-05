Metrobüsten Düşen Yolcunun Şaşırtıcı Kaza Anısı - Son Dakika
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Metrobüsten Düşen Yolcunun Şaşırtıcı Kaza Anısı

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Emrah Aytiş, metrobüsün kapısının kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. '10 milyonda bir şey' dedi.

05.12.2024 22:51
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Seyir halindeki metrobüsten düşen yolcu o anları anlattı: "10 milyonda bir kişinin başına gelmeyecek bir şey yaşadım"

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkiinde seyir halindeyken rögar kapağının çarpması sonucu metrobüs kapısı kırılmış, Emrah Aytiş isimli bir vatandaş yola düşerek ağır yaralanmıştı. Aytiş yaşanan anları anlatarak, " 10 milyonda bir kişinin başına gelmeyecek bir şey yaşadım" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Saadetdere'de metrobüste yaşandı. Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan metrobüs yoldan geçerken rögar kapağı yerinden çıkarak metrobüs kapısına çarpmıştı. Olay sırasında metrobüs kapısına inmek için yanaşan Emrah Aytiş kapının açılması sonucu yere düşerek ağır yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan, omzu ve kolu alçıya alınan Aytiş, yaşanan anları anlattı 2 çocuk babası ve inşaatlarda günlük olarak çalıştığı öğrenilen Aytiş, "Bakırköy tarafından geliyordum. Metrobüs seyir halindeyken birden patlama sesi geldi. Ben fırladım düştüm yere. Kapıya yaslanmadım kamera görüntüsü var. Kapıya yanaşmıştım inecektim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sonra 10 dakika bilinç kaybı yaşadım. Yarım saat ambulans bekledim sonra ambulans geldi hastaneye gittim. İnanın 10 milyon da bir kişinin başına gelmeyecek bir şeydi. Abilerimi aramışlar ama kimse ziyaretime gelmedi. İyileştiğim zaman şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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