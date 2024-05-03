Metroda genç kızı taciz edip serbest bırakılan şahıs, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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Metroda genç kızı taciz edip serbest bırakılan şahıs, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı

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Başakşehir'de metroda genç bir kızı taciz eden ve serbest bırakılan şüpheli, başka bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı. Şahsın markette 2 kişiyi daha taciz ettiği güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

03.05.2024 14:14
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Metroda genç kızı taciz edip serbest bırakılan şahıs, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı

Metroda genç kızı taciz edip serbest bırakılan şahsın 2 kişiyi daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Başakşehir'de metroda genç bir kızı taciz etmesi üzerine adliyeye sevk edilip serbest bırakılan şüpheli, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlenmiş kimlik bilgileri tespit edilen M.G. isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken yeniden taciz suçundan gözaltına alındı. Şahsın girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken yapılan sorgulamasında geçmiş dönemde cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Öte yandan yeniden gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metroda genç kızı taciz edip serbest bırakılan şahıs, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

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