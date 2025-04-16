Metroda Şok Olay: Yürüyen Merdivene Çöp Attılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Metroda Şok Olay: Yürüyen Merdivene Çöp Attılar

Geniş Video İzle

İstanbul'da üç genç, metro istasyonundaki yürüyen merdivene çöp ve lastik attı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

16.04.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro istasyonunda akıl almaz olay: Yürüyen merdivene çöp ve lastik attılar

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de bulunan M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent istasyonunda akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çöp ve lastik atan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan Pazar günü Esenler'de bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 genç istasyon girişindeki yürüyen merdivenlerin oraya geldi. Daha sonra gençler ellerindeki çöpü ve lastiği yürüyen merdivenlere doğru fırlattı. İstasyonda görev yapan güvenlik ve istasyon sorumlusu durumu fark ederek sistem durduruldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda yürüyen merdivene çöp ve lastik atan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyen merdivenlerin başına gelen gençlerden ikisi çöp poşeti ve araba lastiğini yürüyen merdivenlere doğru fırlatırken, üçüncü kişinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Tekstilkent, Mahmutbey, Güvenlik, İstanbul, Esenler, 3-sayfa, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroda Şok Olay: Yürüyen Merdivene Çöp Attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:58:22. #7.11#
SON DAKİKA: Metroda Şok Olay: Yürüyen Merdivene Çöp Attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement