- Metruk bina yangını geceyi gündüze çevirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Yangın, İlçede bulunan Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının yaşandığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale çalışması yapıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi.
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