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Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Olaya zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi Mahalle kırsalında kurulan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırlarda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan çadırlara Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. İşçileri tarlaya götüren bir midibüs ve 3 çadır küle dönerken, bazı çadırlar da hasar aldı. Çadır içindeki beyaz eşyalar da yandı.