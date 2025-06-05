Mezarlıkta Tahribat: 12 Mezar Taşı Kırıldı

Bayram arifesinde mezarlığa gelen vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı

Yakınlarının mezarını ziyarete geldiklerinde 12 mezarın taşının kırıldığını görüp polisi aradılar

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, mahalle muhtarı "Bu, mahallemize yapılmış büyük bir saygısızlıktır" şeklinde tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde sabaha karşı bir kişi tarafından mezarlıkta tahribat yapıldı. Olayda 12 mezarın taşları kırılarak zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının da yardımıyla H.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay Cumalı Mahallesi Cumalı Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta mezar taşlarının zarar gördüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda H. S. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşmesi mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Mahalle muhtarı Umut Güzel, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Bugün bayram arifesi, bizim için kutsal bir gün. Gece yarısı kendini bilmeyen biri 12 mezarın taşlarını kırmış. Bu, mahallemize yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Üzücü bir olay yaşadık ama bundan sonrası yargının işi."

Muhtar Güzel ayrıca, geçtiğimiz hafta da aynı mezarlıkta 3 mezarın daha benzer şekilde tahrip edildiğini, o olayın faillerinin bulunamadığını hatırlattı. Yaşananların ardından bazı vatandaşlar, aile yakınlarının mezarlarını tel örgülerle çevreleyerek önlem almaya başladı.