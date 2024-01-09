MHP İstanbul İl Başkanı: Murat Kurum İstanbul\'un dönüşüm reçetesidir

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, deprem riskinin altını çizerek "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum dönüşümün reçetesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (İHA) İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için AK Parti ile ortak adayları olan Murat Kurum ile ilgili basın açıklaması yaptı.

"İstanbul muradına kavuşacaktır"

Murat Kurum'un seçilmesi halinde İstanbul'da yaşayanların her alanda köklü dönüşümüne şahit olacağını söyleyen Selim, "Genelden yerele birlik, ülke yönetiminde dirlik, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıp, hayal değil gerçekleri ve reçeteyi göstererek kazanacağız. Bilindiği üzere bir salı günü İstanbul'umuz fetih olunmuştur. Yine bir salı günü şehrimizi bu tembel ve iş görmez zihniyetten kurtarmak adına huzurlarınızla beyanımız şudur; İstanbul Allah'ın izni, milletimizin ferasetiyle muradına kavuşacaktır. Kararlığımız, inancımız, imanımız ve coşkumuz ile birlikte hizmetlerimiz Yeni Türk Yüzyılı'na yakışır şekilde olacaktır" dedi.

"Murat Kurum dönüşümün reçetesidir"

Tecrübesi ve bilgi birikimi ile Murat Kurum'un İstanbul için doğru isim olduğunu belirten Selim, "Her deprem haberinden sonra İstanbul'umuza acaba ne zaman sıra gelecek endişesiyle yaşanmaz. Böyle hayat olmaz. İşte Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayımız Sayın Murat Kurum geçmiş dönemde yaptığı bilgi birikimiyle çalışmalarındaki yüksek tecrübeyle İstanbul'umuzu altını çizerek söylüyorum tam zamanlı çalışmalarıyla olacak herhangi bir deprem felaketi hususlarını bir tarafa atar. Sayın Murat Kurum dönüşümün reçetesi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL