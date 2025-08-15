Mide Kanaması Geçiren Gurbetçi Hava Ambulasıyla Sevk Edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde mide kanaması geçiren gurbetçi vatandaş hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde bulunan gurbetçi Hüseyin B.'nin (71) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüseyin B., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Hüseyin B. için Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi. Hüseyin B. hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA