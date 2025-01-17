Midyat'ta Genç Adam Başından Vurulmuş Bulundu

3.Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde bir genç, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşlıburç köyünde mevkiinde 24 yaşındaki Mehmet Emin Gülmez, köyde başından vurulmuş halde olarak bulundu. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gülmez'in cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN