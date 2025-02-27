Midyat\'ta Yaya Kazası Güvenlik Kamerasında

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin 2 yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin- Batman karayolu Midyat Garnizon Komutanlığı mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. (60) ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.K. ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralanan diğer yaya ise ayakta tedavi edildi.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN