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Milas-Bodrum karayolunda mola veren bir şahsa araç çarptı - Son Dakika
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Milas-Bodrum karayolunda mola veren bir şahsa araç çarptı

Milas-Bodrum karayolunda mola veren bir şahsa yoldan geçen bir araç çarptı. Yaralanan şahıs Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Milas-Bodrum karayolunda mola veren bir şahsa araç çarptı
09.01.2024 - 03:08,
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Milas- Bodrum karayolunda mola verenbir şahsa yoldan geçen bir araç çarptı. Yaralanan şahısa Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazadan sonra kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas'tan söke istikametine seyir halinde olan 34 yaşındaki L.K. yol kenarında ihtiyaç molası verdi. Bu sırada yolden geçmekte olan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç L.K. isimli şahsa çarptı. Bölgeye çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan L.K.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kaçan araç ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bodrum, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas-Bodrum karayolunda mola veren bir şahsa araç çarptı - Son Dakika


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