Milas Kayabükü'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Milas Kayabükü'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Milas Kayabükü\'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havdan ve karadan müdahalesi başladı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Milas, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas Kayabükü'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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