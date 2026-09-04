Milas Kayabükü'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havdan ve karadan müdahalesi başladı.
Kaynak: İHA
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