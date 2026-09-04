Milas Kayabükü\'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havdan ve karadan müdahalesi başladı.