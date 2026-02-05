Milas'ta fabrika inşaatındaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Milas\'ta fabrika inşaatındaki yangın kontrol altına alındı
05.02.2026 16:47  Güncelleme: 16:52
Muğla'nın Milas ilçesindeki Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne ait inşaat halindeki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat halindeki fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sıralarında Milas Selimiye yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne ait fabrikada çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İnşaat halindeki fabrikanın malzeme ve ekipmanlarının yandığı öğrenilirken, ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, İnşaat, Milas, Muğla, Son Dakika

