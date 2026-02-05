Milas\'ta fabrika inşaatındaki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat halindeki fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sıralarında Milas Selimiye yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne ait fabrikada çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İnşaat halindeki fabrikanın malzeme ve ekipmanlarının yandığı öğrenilirken, ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi. - MUĞLA