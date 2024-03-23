Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Milas ilçesi Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametine seyir halinde olan Y.A.(41) idaresindeki 10 PB 879 plakalı motosiklet ile A.G.U.(20) idaresindeki 48 AFR 999 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milas'ta Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında, işçiler dumandan etkilendi. Yangın, dükkanın bacasının bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 işçi olay yerinde tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alınamaması üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulunan yaşlı adam henüz bulunamadı ve arama çalışmaları devam ediyor.
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