Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başından yaralandığı öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milas'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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