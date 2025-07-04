Milas\'ta Orman Yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'ndeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - MUĞLA