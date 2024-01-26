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Milas'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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Milas'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milas\'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
26.01.2024 - 15:18,
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Muğla'nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Koru mevkii Milas- Bodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum istikametine seyir halinde olan 48 AAN 286 plakalı bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak şarampole uçtu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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