Milas\'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum karayolu üzerindeki Akyol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye yolundan ana yola çıkan motosiklet, o sırada Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA