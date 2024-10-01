Milas\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas- Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, olayda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Milas yönüne seyir halinde olan F.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN