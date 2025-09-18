Milas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas ilçesine uyuşturucu madde taşıdıkları yönünde bilgi edinildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Antalya İli istikametinden Milas ilçesine gelen şüpheli 3 şahıs Narkotik Şube ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahısların araçlarında ve ikametinde yapılan aramada; 2 bin 115 adet sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA