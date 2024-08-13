Milas\'ta yağ dökülmesi trafik kazasına neden oldu

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Muğla'nın Milas ilçesi Boğa Yokuşu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yola dökülen yağ, diğer araçların da kaza yapmasına neden oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Milas'ın Boğa Yokuşu mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yola dökülen yağ nedeniyle bir otomobil, kayarak kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA