Milas'ta Yangın: İki Ev Küle Döndü, 6 Kedi Telef Oldu - Son Dakika
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Milas'ta Yangın: İki Ev Küle Döndü, 6 Kedi Telef Oldu

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 6 kedi de telef oldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

19.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Milas'ta geceyi alevler aydınlattı: İki evi küle döndü, 6 kedi telef oldu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 6 kedi de telef oldu.

Yangın, Hacı İlyas Mahallesi Sodra Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, F.Ç. isimli şahsın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek yan eve de sıçrarken, İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını F.Ç.'nin kendisinin çıkarttığı iddiaları üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Yangın: İki Ev Küle Döndü, 6 Kedi Telef Oldu - Son Dakika

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