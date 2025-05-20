Millet Bahçesi\'nde denetimler sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan denetimlerde 27 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Bisikletli Polis Timleri ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 456 şahıs, 148 oto sorgusu yapıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 5 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 buluntu cüzdan sahibine teslim edildi, 1 çalıntı motosiklet yakalandı, 9 araca Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ