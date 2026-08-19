Milletvekiline Bıçaklı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaraladığı belirtilen eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve beraberindeki 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bir ziyaret sırasında eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile tartıştı. Tartışmanın ardından Seydi Ahmet Keleş, Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN VE BERABERİNDEKİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meriç'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen Seydi Ahmet Keleş'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde, bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Seydi Ahmet Keleş, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.