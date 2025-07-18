Milli Savunma Bakanı Güler: "İnanıyorum ki kurmay subaylarımız, ordumuzu daha da ileri seviyelere taşıyacaklardır"

İstanbul'da, gerçekleşen Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İnanıyorum ki kurmay subaylarımız, ordumuzu daha da ileri seviyelere taşıyacaklardır" dedi.

İstanbul Milli Savunma Üniversitesinde 14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 7'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile personellerin yakınları katıldı. Törende başarı sağlayan 80'i yabancı olmak üzere toplamda 241 personele Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi tarafından mezuniyet belgeleri verildi.

"Kahraman ordumuz ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için karada, denizde ve havada tüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mezuniyet belgelerinin personellere takdim edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Müşterek komuta ve komuta kurmay eğitimlerini başarıyla tamamlayan personelimizin mezuniyetlerini kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uluslararası jeopolitik ve büyük güçlerin rekabetinden kaynaklanan ve küresel ölçekte stratejik kırılmaların yaşandığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Her geçen gün asimetrik tehditler vekalet savaşları enerji ve gıda sorunları, düzensiz göç, siber güvenlik gibi başlıklar savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bu çok boyutlu denklemde Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve milletimizin yüksek iradeleri doğrultusunda güvenliği, barışı, istikrar ve adaleti insani değerleri korumak için büyük bir gayret göstermektedir. Kahraman ordumuz ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için karada denizde ve havada tüm mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" diye konuştu

"İnanıyorum ki kurmay subaylarımız, ordumuzu daha da ileri seviyelere taşıyacaklardır"

Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırılan silahlarla Türk ordusunun daha da geliştiğini aktaran Bakan Güler, "İnanıyorum ki bugün buradaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan Kurmay subaylarımızın üstlendikleri görevlerde sergileyeceği yüksek performans ordumuzun etkin güçlü ve caydırıcı konumunu daha da ileri seviyelere taşınmasına müstesna katkılar sağlayacaklardır. Mezun olan her bir kahraman silah ve mesai arkadaşımın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üstün bir gayretle çalışacak ve buraları aldıkları eğitimin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Ayrıca 15 dost ülkeden gelen harp enstitüsünde eğitimlerini tamamlayan ve biz de eğitim gören 80 misafir askeri personelin mezuniyetlerini de kutluyorum" dedi. - İSTANBUL