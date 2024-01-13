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Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken, kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, yaralı askerleri ziyaret etti
13.01.2024 - 18:14,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken, kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a dönerken, kuvvet komutanlarının da yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği açıklandı. Paylaşımda, "Şırnak'ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak Kahramanlarımıza acil şifalar diledi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Orgeneral, Şırnak, Savunma, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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