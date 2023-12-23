Milli Savunma Bakanlığı: 5 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Paylaşımda ayrıca, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadesine yer verildi. - ANKARA