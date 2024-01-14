Milli Savunma Bakanlığı: Irak\'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA