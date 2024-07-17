Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA