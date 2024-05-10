Milli Savunma Bakanlığı, PKK ve YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK ve YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

10.05.2024 12:36
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanlığı, PKK ve YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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