Milyoner\'de hukuk öğrencisi hukuk sorusunu bilmedi

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, karşılaştığı hukuk sorusunu yanıtlamakta güçlük çekti.

JOKER KULLANDI, HOCASINI ARADI

Yarışmacıya, "Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yanıtı bulmakta zorlanan öğrenci, telefon joker hakkını kullanarak hukuk hocasından yardım aldı ve doğru cevabı verebildi.

Sorunun şıkları arasında 'motto', 'ninni', 'fıkra' ve 'masal' yer aldı. Oldukça yaygın bir hukuk ifadesi olan 'fıkra' yanıtının 3. sınıf hukuk öğrencisi tarafından bilinememesi ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.