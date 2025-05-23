Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklar Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklar Yargılanıyor

23.05.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan Minguzzi ailesine tehditler gönderen 5 çocuk hakim karşısında.

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden suça sürüklenen çocuklar hakim karşısında

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Matteo Ahmet Minguzzi'nin ailesi katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianame kapsamında 5 suça sürüklenen çocuğun yargılanmasına Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Minguzzi ailesi katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada suça sürüklenen çocukların savunmalarının alınması bekleniyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 8 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. 5 suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen iddianamede, müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy pazar yerinde Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede ilk duruşma tarihinden kısa bir süre önce başlayıp sistematik ve ısrarlı bir şekilde devam ederek müştekilere hitaben sosyal medya hesaplarından silah fotoğrafları ile "7 gün sonra öyle şeyler yapacağız ki adımızı namımızı asla unutmayacaksınız sokaklara çıkmaya g yemeyecek", "Son 6 gün cehennem yaşatacağız size", "Ulan aptal o.ç.ları ben sizin gibi geri zekalı mıyım plaka çalıntı, motor çalıntı istediğiniz yere şikayet edin bulamazsınız az kaldı mahkemeye görüşeceğiz", "Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve müştekilerin etiketlenerek paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Müştekilerin tehdit üzerine şikayetçi olduğu da hazırlanan iddianamede kaydedildi.

İddianamede 6 Nisan günü müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna "Yasemin abla günaydın, hayırlı günler ben Kaan. Ben Bedirhan K.'nin arkadaşıyım sizi daha önce tehdit edenlerden birisi bundan dolayı sizden özür dilemişti pişman olduğunu söyledi helallik istiyor arkadaşım affedecek misin" şeklinde mesaj atıldığı ifade edildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mesajın geldiği numaranın suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında tehdit mesajlarının geldiği sosyal medya hesabının suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı da belirlendi. İfadesi alınan suça sürüklenen çocuk M.G.'nin tehdit mesajları attığını kabul ettiğine de iddianame yer verildi. Bir diğer suça sürüklenen çocuk E.K.'nin ise Umutcan Baba isimli şahsın fotoğraflarını paylaşarak "Cezaevi acıdır meyvesi tatlıdır sabretmekte aslanın..., aslan kardeşim sen de istemezdin böyle olsun" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede kaydedildi. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk A.D.'nin yapılan paylaşımların altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı, suça sürüklenen çocuk H.E.A.'nın ise Umutcan Baba'nın fotoğrafını paylaşarak "Gülüşüne kurban elbet" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede açıklandı. Hazırlanan iddianamede bir diğer suça sürüklenen çocuk K.G.'nin Berkay Budak hakkında yapılan paylaşımın altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı da aktarıldı. İfadeleri alınan suça sürüklenen çocukların söz konusu paylaşımları ve yorumları yaptıklarını kabul ederek amaçlarının suç işlemek olmadığını belirttiklerine iddianamede yer verildi. İddianamede suça sürüklenen çocukların kendi aralarında ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti failleri Umutcan Baba ve Berkay Budak ile bağlantı bulunduğu belirtilerek "Öldürme eyleminin ülke gündeminde büyük yankı uyandırdığı ve infial oluşturduğu, suça sürüklenen çocukların bulunduğu yaş aralığındaki gençler tarafından sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, bu bağlamda öldürme olayı failleri ile olan ilişkileri ve bu olaya ilişkin birçok haber ve paylaşım yapılmasına rağmen destek niteliğinde paylaşım ve yorumlarda bulundukları, tehdit eylemleri ile asıl faile psikolojik açıdan destek oldukları" ifadelerine yer verildi. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar H.E.A., E.K., A.S.D. ve K.G. ve M.G. hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kadıköy, Hukuk, Çocuk, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklar Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Minguzzi Ailesine Tehdit Eden Çocuklar Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.