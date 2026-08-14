Minibüs Hatalı Park Edince Ambulans Gecikti

Eskişehir'de bir minibüsün hatalı parkı nedeniyle ambulans dakikalarca geçemeyerek, vakaya müdahalede gecikti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Sencer Sokak üzerinden geçerek bir vakaya müdahale için giden ambulans, minibüsün hatalı parkı nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Ambulans sürekli siren çalarak aracın kaldırılması için bekledi. Bir görevli de araçtan inerek sorunu çözüm bulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlarında toplandığı olayda, minibüs şoförü dakikalar sonrasında gelerek, aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Ardından ambulans vakaya müdahale etmek için yoluna devam ederken, yapılan hatalı parka çevre esnafı ve vatandaşlar tepki gösterdi.